Sexo, drogas e dinheiro: Matuê diz que rap e trap falam o que a moçada quer

Matuê, em 2024, tornou-se o primeiro rapper a cantar no Rock in Rio, em uma plateia lotada de adolescentes e jovens. Ele, que cantou ao lado de Wiu e Teto, da 30PRAUM, que é a sua gravadora, vê esse padrão se repetir Brasil afora. Ele analisa que o rap e o trap falam sobre o que a moçada quer ouvir, incluindo temas sobre sexo, drogas e dinheiro.

Uma música como '777-666' [do disco 'Máquina do Tempo', de 2020], por exemplo, levanta temas como sexo, drogas e a vivência da estrada, do entretenimento, criticando isso como uma coisa que está sugando a sua alma, está ligado? Não vai te levar a lugar algum. Trazer esse contraponto, sem hipocrisia, é um ponto muito válido. Poderia estar falando sobre 'N' temas, mas estou falando sobre a realidade de muita gente, que se identifica e precisa de um toque para entender que essas coisas que brilham muito nem sempre levam para o caminho da luz.

Matuê

Quase experimental

"333" é um disco de trap com melodias trabalhadas, sintetizadores analógicos e influências do R&B, disco music e pop. É um disco que, para funcionar ao vivo, precisa de banda —o que nem sempre é a prioridade dos trappers. "Uma grande revolução no nosso som".

Comecei na música tocando instrumentos com banda. É mais um resgate das minhas origens que uma coisa nova. Quem me acompanha a fundo sabe que o que curto ouvir no dia a dia nem sempre tem nada a ver com o que estou fazendo [no meu som]. Para o grande público, o disco talvez tenha sido uma surpresa, diz que é experimental, mas para mim e para os fãs muitos já esperavam que eu fosse fazer algo desse tipo.

Matuê

Apesar dos bons números, Matuê diz que o trabalho dividiu opiniões ao ser lançado. São 12 faixas e letras que narram o amadurecimento de Matuê tocando em temas, como ambição e hipocrisia. Tem parcerias com Teto, Veigh e Brandão85.