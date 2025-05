Filha de Seu Jorge, Flor estreia em festival e recusa fama de 'nepo baby'

Flor tem 350 mil ouvintes mensais só no Spotify Imagem: Divulgação

Aos 10 anos, ela foi morar com a família em Los Angeles, cidade que descreve com carinho e se sente em casa artisticamente falando: "É uma ilha artística, assim, musical, de arte plástica, de teatro, de filme. Lugar onde você vai encontrar, você pode tacar uma pedra e acertar um artista. Todo mundo ali faz, trabalha com música, arte, moda, tudo que você consegue imaginar. 4 de cada 5 pessoas que você pode conhecer faz alguma coisa artística".

Flor respondeu se a vida na Califórnia já fez ela ser vizinha da Lady Gaga, que está no Brasil neste fim de semana: "Não, nem um pouco. Lady Gaga, a gente nnem sabe [onde mora], não consegue [chegar], tem que passar por cinco portões assim, tipo, cheios de cachorros e guardas. Sim, existe encontros aleatórios de pessoas famosos, mas não é necessariamente o que qualquer pessoa pode imaginar".

Ela comenta como as relações são interconectadas em Los Angeles: "É tão aleatório que você pode esbarrar com alguém que vai te conectar com uma pessoa mega famosa (...) Todo mundo tem uma conexão, tenho amigas que estão agora mandando vídeo para a Doja Cat. É muito aleatório".

No Nômade Festival, ela vai apresentar pela primeira vez a faixa "Your Light", parceria com Ebony, atração de ontem no festival: "Vai ser daquele estilo Florzinha, um pouquinho inglês, um pouquinho português, mas eu acho que musicalmente vai ser um pouco de uma surpresa para mim como artista e também para a Ebony como artista."

A música ainda não tem data de lançamento, então quem estiver no festival vai ouvir pela primeira vez: "Quem ir pro show, me assistir, vai poder ver essa colaboração muito legal, muito radical, muito hardcore."