Tony Levin sobre supergrupo com Steve Vai: 'No topo da habilidade musical'

"Músicos no topo de suas habilidades musicais e que ainda se divertem no palco". É desta forma que o baixista norte-americano Tony Levin descreve - e tem ouvido os críticos e fãs descreverem - a iniciativa batizada de Beat, que desembarca nos palcos brasileiros no dia 9 de maio, para apresentação única em São Paulo.



Ao lado do cantor e guitarrista Adrian Belew, com quem esteve durante muito anos integrando a formação do King Crimson, ele interpreta o repertório dos discos que o gigante do rock progressivo lançou na década de 1980: "Discipline" (1981), "Beat" (1982) e "Three Of Perfect Pair" (1984).

Em comum, os álbuns traziam tanto uma influência maior do pós-punk quanto da música africana. "Por anos, pensamos em como poderíamos fazer aquilo de novo. Não com os mesmos integrantes, mas com integrantes muitos especiais, para honrar e dar vida àquelas músicas mais uma vez", diz ele, em entrevista ao TOCA.