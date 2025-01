100% nacional, Universo Spanta dá o pontapé inicial nos festivais de 2025

O Universo Spanta 2025, um dos mais diversos festivais de música brasileira do país, começa nesta segunda (6) e segue até o dia 20, agitando o início do verão carioca. O evento, que acontece na Marina da Glória, é o primeiro grande encontro musical de 2025 e vai reunir um elenco para lá de eclético.

O que vai acontecer

O festival já começa com uma novidade: o Beco do Spanta, nesta segunda (6) e nas próximas duas (13 e 20). As noites estarão sob comando do Bloco Spanta Neném, que há mais de 20 carnavais arrasta mais de 10 mil pessoas na zona sul do Rio, com a bateria Spantosa do mestre Caliquinho.

Arlindinho, um dos grandes nomes da nova geração do samba, estará presente como anfitrião em todas as segundas, à frente da roda de samba. Já os sambistas Inácio Rios e Mosquito vão levar para a Marina da Glória o projeto Encontros Casuais, que faz parte da programação oficial do Beco do Rato, famoso reduto da boemia do Rio.