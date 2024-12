Rei do piseiro, Vitor Fernandes aposta no amor em novo DVD: 'É um sonho'

Com sorriso de orelha a orelha, brilho nos olhos e muita emoção, Vitor Fernandes, 27, promoveu a gravação do DVD "Como Nunca", em Goiânia (GO). O Rei do Piseiro aposta no estilo romântico em seu novo trabalho para 2025, que tem participações especiais de Murilo Huff, Léo Magalhães, Pablo, Edson Lima, Mari Fernandez, Israel e Rodolffo, Hugo Henrique e Dorgival Dantas.



Sou um cara que, graças a Deus, nasci muito abençoado e tenho uma voz que posso cantar qualquer estilo de música. O DVD "Como Nunca" é um projeto que tem muitas músicas que falam de amor, eu gosto de gravar músicas que falam de amor, e tem músicas que representam o lado sertanejo. É um sonho para mim, é algo que eu sempre sonhei na minha vida e estou feliz.

Vitor Fernandes, em entrevista para o TOCA, durante a gravação do DVD "Como Nunca".

"Sonho de ser artista"

Natural de Petrolina (PE), Vitor Fernandes sempre teve o sonho de se tornar artista. Após trabalhar na agricultura durante a infância e adolescência, ele viu sua vida mudar quando gravou a música "Bebe, Vem Me Procurar", que o despontou para se tornar a figura central do piseiro no Brasil.