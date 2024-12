Caetano Veloso é anunciado como atração do Coala Festival 2025

O Coala Festival anunciou nesta segunda-feira, 23, que o cantor e compositor Caetano Veloso será a atração principal do terceiro dia de apresentações do evento, que ocorre de 5 a 7 de setembro de 2025, no Memorial da América Latina, em São Paulo. Liniker também já está confirmada para esta 11ª edição.

Esta será a segunda vez que Caetano sobe ao palco do Coala Festival. Ele foi o primeiro grande nome da música popular brasileira a se apresentar no evento, em 2017, seguido por Gal Costa, Gilberto Gil, Maria Bethânia, Djavan e Milton Nascimento.

Mais novidades sobre o evento serão divulgadas em breve.