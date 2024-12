Fabiano quer preservar infância de filha cantora: 'Ela tem vida de criança'

César diz que a infância da sobrinha tem sido bem diferente da infância dele e do irmão. "Meu pai até forçava a gente a cantar e aprender. Quando a gente era criança, achava aquilo chato até. Chegava uma visita, a gente queria brincar e tinha que cantar. Hoje a gente vê que valeu a pena. Nosso pai nos deu uma profissão que nos trouxe sucesso, êxito", relembra, em conversa com Splash no cruzeiro de Maiara e Maraisa.

A Júlia tem uma infância diferente. Ela se diverte. Além de cantar como ela canta, vive uma vida realmente de criança. Os pais proporcionam isso a ela, com certeza. César Menotti

Os irmãos contam que tentam passar para Juju "o que aprenderam nas estradas". "A gente dá conselhos de vida porque artisticamente é ela [Juju] que nos ensina. Ela veio muito pronta", diz César. "Ensino a fazer um trabalho legal, bonito, a cantar músicas boas. E é o que ela tem feito. Ela é apaixonada por música sertaneja", elogia Fabiano.

O tio, porém, brinca que aconselha Juju a seguir carreira solo. "Para não ter que dividir o dinheiro", ri.

*A repórter viajou a convite da organização do evento.