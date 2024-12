Novo projeto de Bruno & Marrone tem rock, sertanejo e show solo; veja datas

A dupla Bruno & Marrone estreia oficialmente a label "Inevitável - A Festa" em 2025. O novo projeto promete trazer emoção, diversão e mescla de sertanejo com rock aos fãs, com shows de mais de quatro horas e participação do cantor Dino Fonseca.

"Vamos entregar muito mais"

Sertanejos revelaram com exclusividade para TOCA que já possuem 20 datas fechadas para rodar o Brasil com o novo projeto. A estreia oficial será em 12 de abril, na cidade de São José do Rio Preto, interior de São Paulo.

Nova label da dupla passará por cidades como Cuiabá (MT), Recife (PE), São Paulo (SP), Salvador (BA), Porto Alegre (RS), entre outras. As informações de ingressos serão disponibilizadas em breve nas redes sociais dos sertanejos.