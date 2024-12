Damiano David anuncia turnê mundial sem Måneskin; SP vê único show no país

O cantor e compositor italiano Damiano David, vocalista do Måneskin, anunciou nesta segunda (9) uma turnê global solo, em 2025, com datas pela Europa, Austrália, América do Norte, América do Sul e Ásia. O Brasil assiste a uma dessas apresentações, no dia 7 de novembro, em São Paulo.

O que vai rolar?

Serão 31 apresentações em cinco continentes. Os ingressos estarão disponíveis a partir do dia 16 de dezembro, às 10h, pelo site da Eventim.

Os fãs poderão ter acesso especial à pré-venda da tour. Basta se inscrever no site oficial do cantor, a partir de quarta (11), às 10h.