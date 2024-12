Boogarins: 'A gente é a melhor banda de rock do Brasil. Fo**-se o rock!'

Fernando "Dinho" Almeida e Raphael Vaz explicaram ao No Tom, programa do TOCA com Zé Luiz e Bebé Salvego, como veem a cena do rock atualmente —e como o gênero se funde ao lado onírico do quarteto em que tocam, o Boogarins.

Raphel diz que Dinho sempre foi o mais espiritualizado e intuitivo do grupo e que a face mais fantasiosa da banda se apresenta "em camadas". "Tem coisas que parecem que estão na superfície, mas depois que você toca a música em 30 shows, ainda está maravilhado com a letra e acessando um outro sentido dela, que vem junto com o 'cantar'", explica Raphael.

Segundo Dinho, a intenção sempre foi ser "provocador" nas canções. Ele, inclusive, se recorda de uma matéria da revista "Vice" que dizia: "Eu não entendo as letras do Boogarins". "Tem o fator da mixagem e esse lugar de onírico; essa mensagem meio viajada, que tem essa coisa do estalo", diz.