Do interior de SP, DJs do Deekapz contam como superaram barreira regional

Paulo também comenta também que, em Campinas especificamente, os artistas locais não tinham espaço para se apresentar: a cidade costumava dar muita atenção a artistas que não eram dali. Os artistas eram obrigados a cavar um espaço que nunca existiu, para viver da arte.

Com passagens por importantes festivais, como Lollapalooza Brasil e The Town, e até apresentação fora do Brasil, Paulo se conecta com a música por conta do convívio com a sua família. Em casa, ele consumia muita música brasileira e americana.

Já Matheus conta que sempre se viu trabalhando como artista. Afinal ele encontrava as referências em sua própria casa, onde sempre teve o apoio da família.

Deekapz Imagem: Reprodução/Instagram/@deekapz

Com mais de 10 anos de carreira, a dupla vem se consolidando no mercado e ganhando atenção cada vez maior do público. Suas apresentações misturam produções eletrônicas com pop, funk e soul, trazendo assim uma nova forma de executar músicas inéditas ou até conhecidas nos bailes.

A festa 0800, desenvolvida pela dupla e sua equipe, é um grande sucesso na cidade de São Paulo. Não só pelos artistas mas também pela acessibilidade de eles tocarem gratuitamente para o público.