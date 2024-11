Boogarins olha pra dentro e encontra a maturidade em 'Bacuri'

Reflexo de um período em que a banda, que desde o início da carreira emendava shows e gravações, parou obrigatoriamente na pandemia.

"A gente vinha de um turbilhão e na pandemia a gente parou de forma abrupta e teve que se reorganizar", disse o guitarrista Benke, pouco tempo antes de lançar o álbum, em conversa com o TOCA.

"Estamos no melhor lugar agora, se reorganizando com outro pique, com outra cabeça, vendo de longe toda essa transformação que a gente veio passando", disse o baterista Ynaiã Benthroldo, que canta na abertura do álbum, em tom transcendental.

A faixa-título carrega a influência do renomado músico brasileiro Egberto Gismonti, e serve de abre-alas para a mistura mais madura entre música brasileira e a psicodelia característica da banda.