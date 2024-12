Prêmio Multishow 2024: saiba tudo sobre o evento e confira as atrações

Funk do ano

Joga Pra Lua - Anitta, Dennis, Pedro Sampaio

MTG QUEM NÃO QUER SOU EU - Dj Topo, Mc Leozin, Seu Jorge, MC G15

Recadin No Espelho - Mc Kevin O Chris e Luísa Sonza

Rolé Na Favela de Nave - Oruam, Didi, Dj LC da Roça, MC K9, MC Smith, Mainstreet

Te Maceto Depois do Baile - Dj Zigão, Dj Lafon do Md, Mc Rodrigo do CN, Mc Rf

THE BOX MEDLEY FUNK 2 - THE BOX, Mc Brinquedo, MC Cebezinho, Mc Laranjinha, MC Tuto, Dj Oreia

Rock do ano

Dentes Amarelos - Dead Fish

Do Tamanho da Vida - Barão Vermelho e Cazuza

Eu Nunca Fui Embora - Fresno

Labirinto da Memória - Dead Fish

Perpétuo - Black Pantera

Tradução - Black Pantera

Brega do ano

Daqui Pra Sempre - Manu Bahtidão e Simone Mendes

Me Libera - Gaby Amarantos feat. Banda Uó

Não Vou te Deixar - Gaby Amarantos e Pabllo Vittar

Outra Vez - Raidol e Viviane Batidão

Quem Manda em Mim - Zaynara feat. Pabllo Vittar

Sobrou pra Você - AQNO

Produção musical

Eduardo Pepato

Gustavo Ruiz Chagas

Julio Fejuca

Pretinho da Serrinha

Rafael Castilhol

Iuri Rio Branco

Instrumentista do ano

Amaro Freitas

Hamilton de Holanda

Hermeto Pascoal

Jonathan Ferr

Pretinho da Serrinha

Rafael Castilhol

Show do ano

Caetano & Bethânia

Ivete Sangalo: 3.0 - A Festa / Rock in Rio 2024

Iza: Rock in Rio 2024

Jão: Superturnê / Rock in Rio 2024

Ludmilla: Numanice #3 Tour / Rock in Rio 2024

Planet Hemp: Baseado em Fatos Reais, 30 Anos de Fumaça / Rock in Rio 2024