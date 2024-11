Quem é La Cruz, amigo de Sonza e primeiro a fazer reggaeton sobre amor gay

Adoro o Pedro Sampaio. Amo ele de paixão, o conheci em Madrid, é uma figura incrível. Thiago Pantaleão, Anitta e a Melody também. La Cruz

"EL NENE" foi criado para que as pessoas dancem, contou La Cruz a TOCA. Além disso, acredita que o projeto permite que os fãs conheçam mais sobre ele.

Fui bastante coerente com cada música. Mesmo que seja um reggaeton para curtir na balada, tentei deixar algo da minha história em cada faixa. Por exemplo, 'Besties' tem muito da terra onde nasci, soa bastante tropical, mas sem soar como um eletromambo exagerado, já que no meu país se ouve muito eletromambo.

Apesar de pisar no Brasil pela primeira vez, ele diz ter uma conexão com o país há um ano e meio. Após notar boa recepção para "Quitate La Ropa", escreveu um trecho que cita o país em "Easy Boy": "Ese culito es de Brasil y con ninguno compite". A faixa tem mais de um milhão de reproduções no Spotify —onde o top 5 do artista é dominado por quatro cidades brasileiras. "Vivo traduzindo as coisas que me mandam, preciso aprender português".

Atualmente, a faixa mais reproduzida de La Cruz é "Rough", parceria com Sonza, a quem ele rasga elogios. "Já nos seguíamos no Instagram, e ela disse que queria que eu escutasse [a música]. Quando ouvi, pensei: 'Isso é muito diferente do que eu faço', mas gostei da ideia de explorar coisas novas. Lembro que fui ao estúdio e resolvemos isso em 20 minutos. Escrevemos a música super rápido... Eu disse: 'Neste momento queremos namorados, queremos dinheiro, vamos colocar isso [na letra]'."