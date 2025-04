Lucas Silveira fala dos altos e baixos do Fresno: 'Existia um ranço'

Com 25 anos completados no ano passado, a banda Fresno viveu altos e baixos nesse período. Em entrevista ao TOCA, Lucas Silveira, que encabeça o grupo, opina sobre a diferença do consumo fonográfico atual, a vida de produtor e impacto que sentiu com as enchentes do Rio Grande do Sul, onde fundou a banda.

As plataformas trouxeram (...) além das possibilidades de conhecer várias coisas, também conseguiram, — porque o CD, a mídia física, as lojas físicas meio que acabaram —, eles acabaram com o momento físico de se comprar um disco, de se levar pra casa, com aquela sessão de autógrafos que rolava na FNAC ou na Galeria do Rock, acabou isso. O processo de se ouvir um disco, que saiu e tu quer muito ouvir, virou uma coisa que tu faz da cama à 0h01. Lucas Silveira, em entrevista ao TOCA.

A retirada da experiência física dos fãs pelos streamings levou a banda Fresno a ser uma das pioneiras no Brasil a realizar audição prévia antes do lançamento: "É um jeito também de aproveitar o lance de rede social de fazer 3 mil pessoas falarem sobre aquilo fisicamente no mesmo dia."