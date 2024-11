Veja quais artistas brasileiros participam do Latin Grammy 2024

A cerimônia também contará com Luísa Sonza como uma das apresentadoras principais. Sonza é indicada nas categorias de Melhor Álbum de Pop Contemporâneo em Língua Portuguesa e Melhor Canção em Língua Portuguesa.

Durante a Latin Grammy Week, a Academia Latina da Gravação concederá o Prêmio à Excelência Musical de 2024 a Lulu Santos, na cerimônia de Prêmios Especiais. O prêmio é outorgado por votação do Conselho Diretivo da Academia Latina da Gravação a artistas que realizaram contribuições criativas de excepcional importância, já tendo homenageado em edições anteriores grandes nomes brasileiros como Simone, Rita Lee, Martinho da Vila, Erasmo Carlos, João Bosco, Djavan, Ney Matogrosso, Milton Nascimento, Gal Costa, Roberto Carlos e Jorge Ben Jor.

A cerimônia da 25ª Entrega Anual do Latin Grammy será transmitida no Brasil, na quinta-feira (14), a partir das 21h. Ela será exibida no Canal Bis e no Globoplay para assinantes Globoplay + Canais. Os melhores momentos do evento serão transmitidos na segunda-feira, 18, às 19h, no Multishow e no Globoplay para assinantes Globoplay + Canais.