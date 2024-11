Banda inglesa The Cult anuncia três shows no Brasil em 2025; veja datas

Vale ressaltar a presença marcante do vocalista Ian Astbury, altamente influenciado por David Bowie, com suas performances épicas. Na primeira metade dos anos 2000, ele assumiu o papel de Jim Morrison (1943-1971) no projeto The Doors of the 21st Century (com ex-membros da própria banda californiana).

O último disco de estúdio do The Cult saiu em 2022. "Under the Midnight Sun" é o 11º da carreira da banda e foi produzido por Tom Dalgety. O álbum traz uma mistura de rock, psicodelia e elementos eletrônicos.

Os ingressos estarão à venda a partir das 13h desta sexta (8).

The Cult

Rio de Janeiro

Quando: 22/2

Onde: Vivo Rio

Ingressos: https://fastix.com.br