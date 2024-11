Oasis anuncia dois shows em São Paulo em novembro de 2025

Mapa de ingressos dos shows do Oasis no Brasil Imagem: Ticketmaster

O Oasis desenvolveu uma pré-venda que supostamente combate a ação de cambistas. Já é possível se cadastrar no site da banda para entrar no sorteio cujo prêmio é acesso à pré-venda exclusiva para fãs. Além dos dados pessoais (e a autorização obrigatória para receber SMS), o formulário de cadastro inclui perguntas como "quantas vezes você já viu o Oasis ao vivo?" e "Em quantos países da América do Sul o Oasis já fez shows?". Algumas das questões podem eliminar a pessoa do sorteio.

Antes do Brasil, a banda passará pela Argentina e pelo Chile. O Oasis se apresenta em Buenos Aires nos dias 15 e 16 de novembro, e em Santiago no dia 19.

Banda usou estações de metrô para divulgar os shows. No Brasil, a estação da Sé foi a escolhida para anunciar a turnê, com painéis LED exibindo uma foto dos irmãos Gallagher.

A turnê de retorno começa em 2025. Além da turnê sul-americana, foram anunciados 33 shows entre julho e novembro no Reino Unido, no Canadá, nos Estados Unidos, no México e na Austrália. Desses 33, apenas um ainda não está esgotado.