Após reconciliação, vocalistas do Oasis não devem dar entrevistas juntos

A banda havia anunciado seu fim anteriormente devido à relação conturbada entre os irmãos, que contou com vários insultos públicos. No entanto, em outras mensagens publicadas por Liam no mês passado, ele garantiu que isso ficou para trás. Quando um fã perguntou se Liam pararia criticar Noel nas redes sociais, o cantor respondeu: "Está tudo acabado, a paz prevaleceu. Ele é o cara. Mal espero para estar no palco com ele soprando beijos entre as músicas", disse.