Sleaford Mods chega ao Brasil: 'Tocamos a cultura da classe trabalhadora'

Os últimos álbuns lançados, "Spare Ribs" (de 2021) e "UK Grim" (2023), estão entre os melhores da dupla. Mostram um Sleaford Mods ainda mais aberto ao pop e ao rock. Há participações de gente como Florence Shaw (da banda Dry Cleaning) e Amy Taylor (da banda Amyl and the Sniffers).

De um hotel em Buenos Aires, antes do show na capital argentina, Williamson conversou com TOCA sobre a sua conexão com a classe trabalhadora, sobre a influência do rap e, também, por que decidiram fazer um cover de "West End Girls", hit dos Pet Shop Boys.

Como está sendo a perna sul-americana da turnê? É o que vocês esperavam?

Não sei o que esperava, para ser honesto. Queria vir para a América do Sul há muito tempo, mas nunca deu. Agora, finalmente, rolou.

Vocês são uma banda bem prolífica, já lançaram muitos discos. É natural para vocês compor músicas? De onde vem a inspiração?

Do dia a dia. Sou um cara que tem muita raiva das coisas. A inspiração vem dos meus erros, das minhas falhas, dos aspectos negativos que acontecem na vida. Tudo o que eu vivo é inspiração, não apenas situações políticas.

A música e o show de vocês são bem crus, diretos. A banda é apenas você no vocal e o Andrew criando as bases. Esse formato surgiu como?

A ideia era fazer algo parecido com o que havia no hip hop mais hardcore, o hip hop mais minimalista, com beats mais sujos, em que o MC tem o vocal quase monótono. Coisas da "golden era" (a chamada era de ouro do rap, no início dos anos 1990), dos caras da costa leste dos EUA. Queria fazer algo parecido e, ao mesmo tempo, incorporar influências da segunda onda do punk, bandas como Exploited, Discharge. E também um punk mais clássico, como Sex Pistols, The Damned. Queria juntar tudo isso, e foi assim que surgiu a ideia de termos apenas eu no vocal e o Andrew nas bases.

Vocês são muitas vezes descritos como uma banda que fala diretamente à classe trabalhadora, às pessoas que não estão nas classes mais ricas da sociedade. De onde vem essa ligação dos Sleaford Mods com a classe trabalhadora?

Nasci e cresci na classe trabalhadora, isso nunca saiu de mim. É algo que moldou a minha personalidade. Mas [o conteúdo das letras] era algo subconsciente, porque não estava muito ligado na política de classes até uns dez anos atrás. Eu não sabia que estava escrevendo letras políticas. Estava escrevendo sobre as coisas que via e vivia. Bem, essa história continua comigo. A minha identidade está na música. E essa identidade projeta o sentimento de uma cultura da classe trabalhadora.