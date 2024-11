Das big bands a Michael Jackson: como Quincy Jones revolucionou a música

Guru de Michael Jackson

O primeiro compositor negro a assumir um alto cargo em uma grande gravadora, a Mercury, Quincy também teve um trabalho pioneiro em Hollywood, como compositor de trilhas sonoras - de "Italian Job" a "A Cor Púrpura".

Em 1978, o produtor trabalhava nas canções de "The Wiz", uma versão de "O Mágico de Oz", com Diana Ross no papel de Dorothy, quando conheceu Michael Jackson (que vivia o espantalho).

Michael estava à procura de um som mais sexy e adulto para o próximo disco solo e pediu indicação a Quincy. O produtor, por afinidade, se ofereceu para o trabalho. Nascia ali uma colaboração das mais importantes na música. Para muitos, Quincy foi o guru por trazer à tona, no estúdio, o que Michael tinha de melhor - e transformá-lo na lenda que entrou para a história.

"Off the Wall", o disco que Michael sonhava, saiu em 1979, vendeu 20 milhões de cópias e foi aclamado pela crítica. "Rock With You" ficou mais de 20 semanas nas paradas, sendo quatro delas no primeiro lugar. Um feito que pareceu pequeno, mais tarde, com o barulho que a dupla fez com "Thriller" (1982).

Com a esperta e fresca mistura de rock, rap e R&B, o disco vendeu impressionantes 140 milhões de cópias. "Billie Jean" foi eleita a melhor música dançante de todos os tempos, garantiu o 1º lugar nas paradas durante sete semanas e levou o Grammy de melhor canção de R&B e melhor performance vocal. A canção, pensada para ter "a melhor personalidade sonora", a pedido de Michael, é o single de maior sucesso de Quincy Jones.