Em show frenético, Jon Spencer incendeia "aquário" do Sesc Avenida Paulista

Ao contrário de algumas pessoas com quem conversei antes da abertura do "aquário", onde rolaria a apresentação, fiz questão de não assistir a vídeos de shows recentes do trio (Jon agora toca ao lado da baixista Kendall Wind e do baterista Macky Spider Bowman) para não gerar expectativas. E, por isso, nem imaginava que, quase um quarto de século depois, me depararia não com Charles Manson, mas sim com o Coringa de Joaquin Phoenix, hahaha.

Piada ruim à parte, quando o hoje sexagenário Jon subiu ao palco com sua nova banda, foi como se um rolo compressor desse a partida e acelerasse sem parar sobre a plateia. Se o homem - figura chave no rock alternativo desde os anos 80, quando montou o Pussy Galore - nunca teve propriamente um hit, logo de cara mandou "Afro", espécie de hino dos inferninhos paulistanos, e dali em diante o que se viu, ouviu e viveu foi uma experiência catártica praticamente sem pausa entre as músicas. Sim, com exceção das interações com o público e de alguns goles de cerveja, Spencer e cia simplesmente não deixaram a plateia tomar fôlego, emendando canções como numa mixtape endiabrada entrecortada por muitos "yeah, babe", "uh" e "c'mon".

Enquanto o pau comia, era visível a sinergia entre os três músicos e sua total entrega ao transe coletivo que eles mesmos instauraram no número 119 da Avenida Paulista, num clima de jam session barulhenta e selvagem, enquanto passeavam pela longa história musical de seu frontman, de "Alright", do primeiro álbum do Pussy Galore ("Right Now!", de 1987) a "Get Away", do disco Sick of Being Sick, que saiu no ano passado, chegando a um dos pontos altos - e igualmente esperado - quando mandaram "Talk About the Blues", presente em Acme, álbum da Blues Explosion lançado em 98.

Ao fim de tudo, com os ouvidos zunindo e o pescoço dolorido, ficou a nítida sensação de que, do alto de seus 60 anos, o Sr. Spencer ainda tem muita lenha a queimar, e a certeza de ter presenciado um dos melhores shows de rock da minha vida.

Yeah, baaabeee!