Anhangabaú, Morumbis, Pacaembu: SP lota seus grandes espaços com shows

No sábado, o CPM 22 toca no Kartódromo Municipal de Cubatão (SP). O show abre as comemorações do aniversário da cidade. No domingo, quem se apresenta no local é Marcelo Falcão.

Perto dali, em Santos (SP), também como forma de celebrar o aniversário da cidade, Thiaguinho canta em palco na praia do Gonzaga, no domingo.

Em Porto Alegre, no domingo, tem Nando Reis, Adriana Calcanhotto e Orquestra Theatro São Pedro, de graça, no Parque Harmonia. O local abrigou a edição portoalegrense do Festival Turá.

Veja tudo que tem

Sexta