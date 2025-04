Troca de nome? Alok faz show no Brasil com pseudônimo, 'Something Else'

A estreia desse novo conceito no Brasil acontece no dia 4 de abril de 2025, em Jurerê Internacional, Florianópolis.

"Something Else" já havia dado as caras por aqui com breves participações em festivais como Universo Paralello, no Brasil, e Zamna Tulum, no México.

Serviço:

Something Else by Alok

Data: 4 de abril de 2025

Local: Posh Club - Rod. Jornalista Maurício Sirotski Sobrinho, 1.050 - Jurerê Internacional, Florianópolis

Ingressos: www.blueticket.com.br

Reservas e camarotes: (48) 99648-1771