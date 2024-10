Leci Brandão e MC Tha cantam no mês da Consciência Negra na Casa Natura

No mês da Consciência Negra, a Casa Natura Musical preparou uma programação especial para celebrar cultura afro-brasileira e suas influências na música brasileira. Assinante UOL tem 40% de desconto em ingressos em qualquer atração.



No dia 2 quem se apresenta são as Pastoras do Rosário, que lançam o álbum "Da Nebulosa ao Brilho", e são acompanhadas por Lia de Itamaracá, cantora, compositora e cirandeira, considerada patrimônio vivo do estado de Pernambuco. Lia será homenageada pelas escolas samba Império da Tijuca e Nenê de Vila Matilde no Carnaval de 2024, ano em que a artista completa 80 anos.

O rap e o soul estão presente com shows da rapper carioca Slipmami, no dia 8, e da cantora Cristal, no dia 24.

No dia 9 é o bloco o Ilú Obá De Min que comemora 20 anos de fundação com um show especial. A abertura conta com o Samba de Roda Nega Duda, numa tradição que celebra os orixás, a capoeira e a rica culinária baiana.