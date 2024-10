Os três dias de Tomorrowland Brasil, em Itu (SP), foram marcados por muitos looks caprichados no público. Teve quem apostou numa vibe mais mística, com tiaras, flores e asas, e os mais estilosos, com óculos escuros, lenço na cabeça e brilho.

Independente da roupa usada, não faltou animação. Veja fotos: