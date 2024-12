United vira na reta final sobre City no dérbi e mantém crise no rival

A rodada deste domingo pelo Campeonato Inglês reservou um grande clássico com o dérbi de Manchester entre o Manchester City e o Manchester United no Etihad Stadium.

No dérbi, a vitória foi do Manchester United, que venceu o Manchester City por 2 a 1. Os citizens venciam com gol do zagueiro Gvardiol até os 40 do 2º tempo, quando sofreram a virada com gols de Bruno Fernandes e Diallo. Os citizens venceram somente 1 dos seus últimos 11 jogos na temporada.

Este foi o primeiro dérbi de Rúben Amorim como técnico do Manchester United. Na atual temporada, ainda quando era técnico do Sporting (POR), ele havia vencido o City treinado por Guardiola, no dia 5 de novembro, por 4 a 1, em jogo válido pela Liga dos Campeões.