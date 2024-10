No Tomorrowland Brasil, DJ Curol quer tocar set 100% nacional: 'Alto nível'

Então uma coisa garantida é que teremos muitas vozes de cantores nacionais e muitos instrumentos afro-brasileiros nas músicas! DJ Curol

Curol é uma DJ e produtora mineira de música eletrônica que se destaca na cena afro house. "Eu sou da música desde os meus 13 anos, tocava violão e guitarra frequentemente e minha maior incentivadora foi minha avó. Nessa mesma idade, meu falecido tio colocou na TV da sala a apresentação do Fatboy Slim em Brighton, em 2002, e todos nós assistimos! Nesse dia me apaixonei pela música eletrônica", relembra.

A DJ foi a primeira brasileira a lançar um álbum pela gravadora britânica All Day I Dream, já se apresentou em festivais importantes, como Rock in Rio, Lollapalooza e Universo Paralello, e ganhou o prêmio de melhor DJ no WME Awards (Women's Music Event Awards), em 2021. "Minha música reflete quem eu sou e de onde venho. Cada batida e cada som que você ouve vêm das minhas experiências e da minha cultura."

A DJ mineira Curol, atração do palco CORE do Tomorrowland Brasil na tarde de domingo (13) Imagem: Juliana Figueroa/Divulgação

Uso minha arte para destacar e celebrar a mulher negra, trazendo nossa história e força para o centro das atenções. É assim que me expresso e compartilho minhas raízes com o mundo. DJ Curol

Curol tem grandes expectativas para o público e a atmosfera do Tomorrowland Brasil. "Sempre interajo com meu público através do olhar, gestos e conexão que tenho com a pista durante o show. Isso é algo que acontece naturalmente e eles me retornam com a energia e fôlego de uma pista animada e pronta pra dançar! Essa conexão é fundamental e me dá ainda mais gás pra fazer um show especial pra eles!"