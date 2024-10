Voz e violão radical: Arnaldo Antunes e Vitor Araújo comentam esquisitices

Vitor Araújo e Arnaldo Antunes contaram ao No Tom, programa de Toca apresentado por Zé Luiz e Bebé Salvego, sobre o processo de lançamento do álbum "Lágrimas do Mar" em conjunto.

Após se unirem para o show de um outro projeto de Arnaldo, "O Real Resiste", chegaram em "Lágrimas no Mar" (2021). Era para ser um single, depois dois, virou um disco, uma turnê e, finalmente, invadiu o Museu de Arte Moderna da Bahia. Ali, a dupla não só promoveu um lindo show na capela, como tomou o espaço de música, arte visual, performance e poesia. Esse projeto virou o documentário "Lágrimas no MAM" (Globoplay).



Zé Luiz quis saber por que a Bahia foi o lugar escolhido. "Vitor costuma dizer que é o ponto equidistante entre São Paulo e Pernambuco", diz Arnaldo. O ex-Titãs é paulistano e o pianista é do Recife.