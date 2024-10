'Cancelada' em 2023, Mila Journée planeja 'première' no Tomorrowland Brasil

Os fãs podem esperar muitas surpresas em sua apresentação. "Com certeza, vou tocar tracks novas, quentinhas, ainda não lançadas e estamos preparando um look especial, dentro dessa nova fase da Mila Journée, na qual estamos construindo o conceito da minha nova tour para 2025", revelou a DJ.

Vou vestir um look inédito, desenhado especialmente para essa data, para essa nova fase da Mila Journée. Já tenho ousado bastante nos looks, mas esse vai ser especial. Acho que o público vai curtir bastante. Mila Journée

Sobre o set que apresentará no Tomorrowland Brasil, Mila adiantou algumas novidades. "Será bem energizante e podem ter certeza de que vão ouvir 'Malabares' e 'Don't Do It', minhas tracks ainda não lançadas mas que estão fazendo grande sucesso nas pistas, e também apresentarei novos sons que estou trabalhando para fazer a première no Tomorrowland Brasil."

A DJ brasileira Mila Journée, que se apresenta no sábado (12), no Tomorrowland Brasil Imagem: Divulgação

Quanto aos projetos futuros, Mila está animada: "Tem muita coisa nova vindo por aí. Quando não estou viajando, estou sempre aproveitando o tempo no estúdio", conta.