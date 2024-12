Gio Ewbank explica saída da Globo: 'Não era bem recebida, não tinha espaço'

Funcionou muito, porque o canal [no YouTube] abriu um espaço para que as pessoas me conhecessem como Giovanna, porque me viam muito como a esposa do Bruno [Gagliasso]. Consegui separar essa imagem, ele continuou na TV, eu fui para a internet, a gente teve públicos diferentes, e eu fui reconhecida como uma profissional.

A apresentadora citou o Na Cama, sucesso em seu canal, como um exemplo de projeto que ela apresentou antes para a Globo, mas a emissora rejeitou. "Esse era um programa que eu apresentei, queria fazer dentro da Globo, só que não acreditaram, e eu falei: 'de repente não é o formato da televisão'. Aí fiz no YouTube".

Giovanna Ewbank se consolidou com seu canal no YouTube. Na plataforma, ela já apresentou diversos formatos, inclusive podcast com Fernanda Paes Leme, e atualmente comanda o Surubaum com Bruno Gagliasso.