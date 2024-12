No país da dupla sertaneja, um duo de soul: ouça Yori, vencedor do reality

Eles chegaram com estilo, musicalidade e muita história para contar. Sem nenhuma surpresa, a dupla Yori conquistou público e jurados no decorrer da disputa. E na grande final do TOCA Revela, o Reality, não deu outra.

A dupla paulistana, formada pelos cantores Fah Lyma e Nego Lias, mostrou o poder de suas vozes e faturou a primeira edição do TOCA Revela - O Reality.

"Valeu cada minuto de nervosismo, de ansiedade, de angústia", relatou Fah depois da vitória sobre a cantora Sofia Malta, outra finalista da disputa, com 54,4% dos votos do público.