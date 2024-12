Final do TOCA Revela emociona e consagra novo talento; descubra quem venceu

"Eu canto desde sempre. Na escola, pedia pra ir beber água e ia cantando até o bebedouro" contou Sofia. "A escola toda sabia que era eu no corredor."

Fah Lyma e Nego Lias, da Yori, discorreram sobre suas origens na periferia de São Paulo e como a arte floresce mesmo na adversidade.

"A música foi o lugar onde eu me encontrei, o espaço que me acolheu do jeito que eu sou", contou Fah.

"Venho de família de musicistas de igreja e ganhei meu primeiro violão aos 9 anos, com quem componho até hoje", lembrou Nego.

Para completar o clima, vídeos de amigos e pais dos participantes foram exibidos, levando todos - incluindo os apresentadores Arape Malik e Larissa Luz - às lágrimas.

A revelação do vencedor veio em formato de disco de vinil com a capa do vencedor: o duo Yori, em uma decisão apertadíssima, com 54,4% dos votos do público.