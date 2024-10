Guitarrista do Living Colour, Vernon Reid critica populismo: 'É assustador'

"Time's up" está no repertório da série de quatro shows que o Living Colour fará no Brasil nesta semana, dois anos depois de terem se apresentado no Rock in Rio, ao lado de Steve Vai; a turnê brasileira começa pelo Rio (quinta, 10) e depois segue para Belo Horizonte (sexta, 11), São Paulo (sábado, 12) e Brasília (domingo, 13). A canção é apenas um exemplo entre outras da banda que, com peso e groove, afirmam suas convicções políticas e suas preocupações sociais.

Os EUA sempre foram obcecados com distopias em seus livros e filmes, com as coisas horríveis que podiam acontecer. Agora é quase como se estivéssemos tornando reais nossos piores pesadelos. E o Living Colour falou disso em muitas de suas canções, como 'Funny Vibe' (sobre racismo), 'Open Letter to a Landlord' (denúncia contra injustiça social e a insensibilidade dos mais ricos)... Ou mesmo 'Information Overload' (alerta sobre o domínio digital). E ali nós nem estávamos pensando em inteligência artificial. Falávamos sobre o computador no seu bolso, mas não antecipamos o robô no seu bolso. Vernon Reid

Com seis álbuns de estúdio em sua trajetória, a banda — cuja formação inclui ainda o vocalista Corey Glover, o baterista Will Calhoun e o baixista Doug Wimbish — trabalha num novo disco, o sucessor de "Shade" (de 2017). Mas Vernon adianta que ainda não há nada novo que esteja pronto para ser mostrado nos palcos brasileiros. "Temos algumas coisas que eu gosto, mas ainda há muito trabalho a fazer."

O guitarrista promete, porém, tocar por aqui músicas que não mostram no palco há muito tempo. "Uma delas é 'Bi', amo o que essa canção diz", diz Vernon, referindo-se aos versos que fazem um louvor à bissexualidade. "Vamos trazer algumas canções como essa em meio a outras que sempre tocamos, tentando a melhor combinação para chegar a um show coeso."

Em seus primeiros anos (a banda nasceu em 1984), o Living Colour era visto com certa estranheza por uma parcela da imprensa por serem uma banda de negros fazendo rock — uma perspectiva racista que desconsiderava nomes como Chuck Berry e Jimi Hendrix. Para Vernon, a questão racial desde então teve avanços importantes. "Tivemos um presidente negro, e uma mulher negra pode ser a próxima presidente dos Estados Unidos", destaca o guitarrista.

Porém, ele faz uma ressalva: "Tivemos também Donald Trump, e nada pode ser mais diferente de Obama". "É uma amostra do senso de divisão que vivemos, na política, na religião, na questão de orientação sexual. Pessoas gays são visíveis na sociedade hoje, e também há pessoas que se afirmam não-binárias. E há um grupo aterrorizado com isso, querendo a volta do que chamam de 'modelos tradicionais'."