'Muita gente sensacional', diz produtor Dudu Marote sobre Toca Revela

Ao longo do reality, Dudu orientou os aspirantes a estrelas da música brasileira a deixarem o talento fluir e abusar da emoção em cada nota - orientação que ele também levou (e leva) para o estúdio quando produziu (e produz) alguns dos maiores nomes da música brasileira. Mas sempre ressalvando:

"A palavra final de uma música sempre deve ser do artista. Até porque, o artista é quem vai levar essa música através dos anos", comenta, em entrevista ao TOCA.

Essa visão ajudou a construir alguns dos álbuns mais importantes da música pop brasileira - como os dois primeiros do Skank ("Calango", 1994, e "O Samba Poconé", 1996), "Televisão de Cachorro" (1998), do Pato Fu, e "De Volta ao Planeta" (1997), do Jota Quest.

Mas seu apetite por música sempre extrapolou gêneros - tanto que seu primeiro trabalho como produtor foi com "Hip Hop Cultura de Rua", em 1988, considerado um dos primeiros discos do gênero no Brasuk. Na virada do século, levou sua inquietude e ouvido aguçado para a música eletrônica, trabalhando com talentos do calibre dos DJs e produtores Marky, Mau Mau, Patife.

Dudu Marote com os apresentadores Larissa Luz e Arape Malik nas gravações do Toca Revela, o Reality Imagem: Victor Takayama/UOL

"Gente sensacional" no reality

"Eu não tenho preconceito com nenhum tipo de música, mas não foco muito no que eu não tenho vivência", pondera o produtor, cujas faixas com sua assinatura já ultrapassaram mais de 1,7 bilhão de plays no Spotify e no YouTube.



Daí ter ficado impressionado com a diversidade musical apresentada pela TOCA Revela, com inscritos de todos os cantos do país apresentando uma variedade de gêneros e combinações.