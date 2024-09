Emanuelle Araújo diz que 'personalidade forte' a afastou de opinião alheia

Muito nova, tive esse sucesso estrondoso. Me senti muito feliz e preenchida, mas também senti muita falta das minhas pesquisas e de movimentos plurais. Emanuelle Araújo

Muito comprometida com as apresentações de Carnaval, Emanuelle sentia falta da possibilidade de arriscar. "Existia uma inquietude que ficava adormecida. Chegou um momento em que pensei: 'Sou muito jovem ainda, não tenho já que me entregar ao sistema'", conta. "Sempre tive uma rebeldia bem guardada e isso foi muito saudável para mim."

Primeiro trabalho da cantora foi cover de Olodum: 'Eu e 40 homens'

Antes da Eva, ainda com 14 anos, Emanuelle Araújo subia aos palcos para cantar pela primeira vez com uma banda cover do Olodum.

A cantora e atriz diz que iniciava sua carreira sem saber o que esperar do futuro —mas já com a certeza da veia baiana em seu trabalho. "Era eu e 40 caras. Eu era a única menina", lembra.