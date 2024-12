Caetano e Bethânia em SP tem homenagem a Rita e Gal e anticlímax com louvor

Maria Bethânia e Caetano Veloso têm feito história na turnê conjunta que está rodando o Brasil desde agosto e chegou neste sábado (14) ao Allianz Parque, em São Paulo - onde eles se apresentam ainda neste domingo (15) e na quarta (18). Se a MPB clássica fosse o PIB (Produto Interno Bruto) do país, uma parcela considerável estaria concentrada no palco do estádio do Palmeiras na noite de sábado.

Além do peso de reunir de novo os irmãos Veloso, dois patrimônios da cultura brasileira, no mesmo show, a turnê Caetano & Bethânia mostra que a música brasileira também pode arrastar multidões para as arenas, algo que parecia só acontecer no Brasil com shows internacionais - os recentes mega tours de Ney Matogrosso e Jão, por exemplo, reforçam esse cenário, e, do outro lado da cidade, o sertanejo Gusttavo Lima encheu o estádio do Morumbi.

Sob uma chuva fina que caía na cidade, Bethânia e Caetano abriram o show um pouco depois das 20h30, para uma plateia lotada com 49 mil pessoas, já em alta frequência, com 'Alegria Alegria', considerada marco inicial do Tropicalismo e, apesar de ter sido escrita no período da ditadura - e sob o efeito dela - atemporal.