Rock in Rio: 'Filha' de Joelma, Zaynara quer levar o beat melody pro Brasil

"Filha musical" de Joelma, ela é considerada por muitos a sucessora da cantora que popularizou o calypso. "Acho uma responsabilidade enorme... Ela é uma grande inspiração, me dá muitas dicas, mas não existe comparação, porque ela é maravilhosa. Cada uma é cada uma".

Mas ela faz uma ressalva: sua música é beat melody. "É uma nova proposta de ritmo que nasce dentro da cultura paraense. Assim como o tecnomelody, tem como base o brega paraense. Se você acelerar um pouco o brega paraense, você chega no calypso. Se acelerar o calypso, chega no tecnobrega, no tecnomelody."

Além de Joelma, Zaynara chamou atenção de nomes como Preta Gil, Marina Sena e Pabllo Vittar. A drag queen, aliás, gostou tanto que aceitou fazer uma parceria na regravação da música "Quem Manda em Mim". Zaynara conta que interação começou pelas redes sociais, mas ela fez o convite pessoalmente. "Ela é uma artista grande, tem um carinho pelo Pará".

O videoclipe de "Quem Manda em Mim", em parceria com Pabllo Vittar, já alcançou quase 2 milhões de visualizações. O vídeo ainda conta com a participação especial do humorista Rafa Challub, conhecido como Esse Menino. A música está confirmada na setlist do show do Rock in Rio. "Meu maior sucesso", diz ela, feliz.

Em abril deste ano, ela lançou o single "Sou do Norte". O videoclipe serve como um convite para que as pessoas de todas as regiões do Brasil possam sentir um pouco de como é viver no Pará, em especial, viver em Cametá, no norte do estado, onde ela nasceu. Além disso, celebra ancestralidade dos povos originários, principalmente, a do povo Tupinambá.