Katy Perry usa peça de estilista brasileira para divulgar novo álbum

Prestes a subir ao palco do Rock in Rio nesta sexta-feira (20), Kate Perry, 39, acaba de lançar seu novo álbum, "143" - e escolheu um look da estilista brasileira Mayari Jubini, 29, para a ocasião.

O que aconteceu

O figurino da marca Artemisi, criada por Jubini, traz um top em 3D, com acabamento manual e pintura feita à mão. Esta é a segunda vez que a musa pop veste Mayari, sendo a primeira em um evento em Paris. Celebridades como Demi Lovato, 32, e Julia Fox, 34 também já usaram looks da grife nacional.

Mayari, que cresceu ouvindo as músicas de Katy, não esconde a emoção. "Sempre fui fã dela desde criança, então essa ascensão é realmente inexplicável. Suas músicas me acompanharam a vida inteira. Vestir ela hoje é algo incrível."