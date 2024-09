Após problemas, Tomorrowland Brasil anuncia plano contra perrengues

O plano de mobilidade inclui os coletivos oficiais (shuttle), ônibus circulares que partirão da rodoviária de Itu, transporte dos parceiros de viagem, carros de aplicativo, táxi, caronas, estacionamento para o público geral, além de áreas de embarque e desembarque para o transporte. "O plano foi pensado para aprimorar a experiência do público", disse.

O festival também está trabalhando em conjunto com as operadoras de telefonia Claro, Vivo e TIM para reforçar o sinal de internet móvel no Parque Maeda. Além disso, será disponibilizada uma rede de wi-fi no ponto de encontro designado para embarque e desembarque de carros de aplicativo, táxis e caronas. O controle de tráfego será feito com auxílio da polícia rodoviária e uso do aplicativo Waze. Há dicas de como chegar de forma otimizada no site do Tomorrowland

Para reforçar a segurança, haverá delegacia no local, 80 câmeras e uso de cinco drones.

Na edição 2024, não será usado banheiros químicos atendendo o pedido do público para banheiros comuns. Além do plano de segurança, a organização prometeu controle maior de possíveis instabilidades do clima, inclusive focos de incêndios em áreas próximas. Em casos de chuvas fortes, o festival vai distribuir capa de chuva.

Ricardo participou da vistoria das obras no Parque Maeda e está muito otimista com a estrutura reforçada para evitar perrengues no Tomorrowland 2024 Imagem: rryc___

Rodrigo Mathias comentou sobre o impacto econômico do Tomorrowland Brasil em Itu. "Em 2023, o festival injetou cerca de R$ 676 milhões na economia local, e este ano projetamos atingir R$ 750 milhões. Turismo, alimentação, transporte e os serviços são beneficiados. Para os próximos 10 anos, nossa previsão é de um impacto acumulado de R$ 9 bilhões".