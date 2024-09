Confirmada no RiR, Xuxa vai abrir show com versão roqueira de 'Doce Mel'

Atração surpresa do Rock in Rio, Xuxa vai subir ao palco do Pavilhão Itaú após show da headliner Katy Perry nesta sexta (20).

Como vai ser

A Rainha dos Baixinhos vai subir ao palco ao som de uma versão roqueira de "Doce Mel". O setlist será composto por clássicos como "Lua de Cristal" e "Ilariê".