Do luto ao palco: como 'Morning View' virou o álbum de cura para o Incubus

Pouco mais de seis meses depois de se apresentar no Brasil, durante o Rock in Rio, o Incubus está de volta. Desta vez, Brandon Boyd e cia. vêm para comemorar os 24 anos do lançamento do álbum Morning View. Os shows acontecem nos próximos dias 8 (Curitiba) e 10 (São Paulo) de abril.

O que ele disse

Lançado em 2001, o álbum impulsionou de vez o Incubus para o mainstream, com hits radiofônicos como "Wish You Were Here" e "Nice to Know You". A atmosfera solar do álbum, no entanto, contrastava com o momento vivido por seu principal compositor.

Naquele começo de ano, Brandon estava na fossa após o término de um relacionamento devido ao ritmo frenético da turnê do álbum anterior, "Make Yourself". Para lamber as feridas, alugou uma casa em Malibu, na Califórnia.