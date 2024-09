Correntes de ouro, estreias: veja momentos do Dia Brasil no Rock in Rio

O Dia Brasil no Rock in Rio, realizado neste sábado (22), levou estreantes do festival, sofrência, corrente de ouro e tudo que uma data feita apenas para artistas brasileiros pode proporcionar.

Primeira vez no festival

Artistas renomados da música brasileira, como a dupla Chitãozinho e Xororó, estrearam no Rock in Rio. A dupla recebeu no palco Simone Mendes, Ana Castela e Junior Lima.