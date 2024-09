Chitaozinho manda recado para quem critica sertanejo no RiR: ‘Paciência’

Chitãozinho também disse que acreditar que o show no evento será divisor para o sertanejo no país. "O show no RiR vai mudar tudo porque esse festival é famoso no mundo inteiro. Nós sempre sonhamos em estar nesse palco para ter o prazer de colocar nossa música nesse festival. A gente vai levar o show com muita tranquilidade e naturalidade para que as pessoas se divertir".

Inclusão de artistas sertanejos no Rock in Rio dividiu opiniões. BNegão, do Planet Hemp, detonou a iniciativa, enquanto Simone Mendes defendeu o convite porque o sertanejo é o estilo musical mais ouvido do país.

A dupla Chitãozinho e Xororó se apresenta no Palco Mundo. Eles dividiram espaço com a Orquestra Heliópolis, Ana Castela, Júnior e Simone Mendes. Show de Luan Santana também estava previsto, mas ele desmarcou após atrasos na programação do evento.