Das mini boiadeiras aos adultos: fãs defendem sertanejo no Rock in Rio

Pela primeira vez, o sertanejo vai ganhar espaço na programação do Rock in Rio, com show protagonizado por Chitãozinho e Xororó, Ana Castela e outros talentos.

Mini boiadeiras e suas mamães sertanejas

Um dos looks do dia certamente é o chapéu de boiadeira em homenagem a Ana Castela. As pequenas, de diferentes idades, foram ao festival acompanhadas por suas mães.

A administradora Juliana da Rocha, 40, levou as filhas Joana, 6, e Helena, 8, para curtir o fenômeno sertanejo. "Elas adoram. Ouvem no carro e em casa. É só playlist da Ana Castela no Spotify do carro. Em casa, é só videoclipe dela… Elas que me pediram para vir", conta Juliana.