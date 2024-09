No Rock in Rio, Hyldon, 73, lança música que começou a escrever em 1977

Acho que tudo deixou para acontecer neste ano. Eu fui pro Coala e a gente fez um puta show. Parece que meu mapa astral e os planetas estão confluindo e dizendo: 'Vai, Hyldon!'. Hyldon

Mesmo já tendo participado de quatro edições do Rock in Rio, esta é especial pela celebração da música brasileira. Para ele, participar deste show é levar para o palco toda uma geração de músicos, entre eles, os amigos Cassiano e Tim Maia: "De certa forma o Cassiano e o Tim estarão lá com a gente. Eles estão no meu DNA. Aprendi muito com os dois. Foi Tim Maia quem me ensinou a tocar baixo. E a gente tem muita influência deles: eu, a Black Rio e o Zoli".

Eu estou muito concentrado para o show e estudando as músicas. Vai ser um suingue só. Vai ter instrumento de sopro também, porque banda de soul que se preze tem que ter metais. Nós vamos fazer um baile black. Hyldon

Hyldon durante show no Coala Festival 2024 Imagem: Van Campos/AgNews

Búzios

"Aconteceu em Geribá" marca o encerramento de um ciclo que se iniciou quando Hyldon preferiu se manter distante do mercado da música após sofrer um boicote da gravadora. O presidente da sua gravadora à época teria ordenado que sua música de trabalho não fosse tocada nas rádios. O que fez com que ele largasse tudo e se mudasse para Búzios — na Região dos Lagos no Rio de Janeiro.