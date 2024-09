Antes de show no Rock in Rio, Tyla dança com fãs em Copacabana

A sul-africana Tyla já está no Rio de Janeiro para sua apresentação no Rock in Rio e encantou os fãs na praia de Copacabana.

O que aconteceu

Artista cantou e dançou com os fãs. Um vídeo no TikTok mostra Tyla sorrindo e dançando o hit "Water" — que alguém colocou para tocar numa caixinha de som no meio do restaurante.