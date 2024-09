Filipe Ret leva turnê de 15 anos de carreira ao Rock in Rio: 'É um desafio'

No primeiro fim de semana de Rock In Rio, o comentário geral era a pouca idade da galera do trap, seja no público ou no palco. Mas, nesta quinta (19), iremos acompanhar a apresentação de um veterano do rap e trap. Filipe Ret celebra 15 anos de carreira com um show no palco Sunset. O cantor apresenta sua turnê "FRXV", com novos arranjos e versões exclusivas.

O que ele disse

É um desafio pegar um show de duas horas e colocar em uma hora. São 15 anos de carreira. O 'FRXV' é toda a minha história. E cada música representa um momento diferente. A gente já sabia que haveria essa questão em festivais e já temos esse plano B de setlist montado. Vamos ter uma estrutura diferenciada. Faremos algumas adaptações. Vai ser incrível. Filipe Ret

Ret, que começou em batalhas de rimas na Lapa, no Rio, vive o sonho de tocar em um Rock In Rio. Para ele, seu esforço em fazer um bom trabalho não poderia levá-lo para um lugar diferente do que seus objetivos. Agora, o rapper acredita que a entrega de um show com uma estrutura grandiosa como a da sua turnê é uma maneira de deixar um legado para a cena.