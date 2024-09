Mariah Carey chega a São Paulo para shows no Brasil

Mariah Carey, 55, chegou ao Brasil nesta terça-feira (17). Ela se apresenta no Rock in Rio no domingo (22).

O que aconteceu

A cantora foi fotografada ao chegar a um hotel em São Paulo. Mariah exibiu um grande sorriso, distribuiu autógrafos e foi simpática com fãs que a aguardavam no local.

A estrela é a grande atração do Palco Sunset do Rock in Rio no dia 22 de setembro. Antes disso, ela ainda fará um show solo no estádio Allianz Parque, em São Paulo.