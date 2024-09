Christopher Uckermann lança música solo após tour do RBD: 'Começar do zero'

Primeiro single do próximo álbum traz musicalidade diferente do que os fãs do RBD estão acostumados. "Tem sons que chamo de pop contemporâneo, um pouco mais retrô, mas modificado, dando um toque mais futurista dentro do pop. A Ideia é que o álbum tenha ritmos diferentes, com pegada bem dançante e músicas mais tranquilas também. Às vezes, você quer dançar, às vezes quer ficar tranquilo, às vezes quer algo no meio-termo. Para mim, é passar por muitas fases do ser e das emoções, através da numerologia também, algo que o álbum tem e que o torna místico."

Christopher quer lançar música por música, a partir de agora até 2025, quando terá o álbum completo nas plataformas de música e, possivelmente, uma agenda de shows. "Uma turnê em vários países, incluindo o Brasil, mas seriam shows pequenos, não como os do RBD, algo menor."

Este lançamento é para as pessoas se conectarem e se identificarem com a minha música. Vamos nos encontrar, tocar juntos, tocar ao vivo, né? Para mim, é um processo muito honesto e vulnerável. Neste álbum, estou falando de coisas não só futuristas, mas também de temas vulneráveis do ser humano, também como é viver a experiência de ser homem neste mundo.

O disco, ainda sem nome divulgado, será o primeiro após 15 anos — em 2010, ele lançou "Somos" e, em anos seguintes, lançou um EP e singles avulsos. Ele diz que a demora para lançar um álbum completo aconteceu por priorizar projetos na atuação. Agora, ele está decidido: "Quero fazer música".